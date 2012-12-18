Герман вірить, що візит Януковича до Москви відбудеться

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.Герман висловила сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи можуть бути пов’язані між собою ці дві речі.

«Я не думаю, що одне до другого має якесь відношення», - сказала Г.Герман.

Вона наголосила, що Україна задекларувала себе як міст між Сходом і Заходом, «і це є пріоритетом нашої політики».

«Я не думаю, що один чи другий візит можуть перешкоджати якимось процесам, бо вони можуть лише доповнювати ці процеси», - сказала Г.Герман.

Народний депутат запевнила, що кожен крок і кожен візит Президента України повністю відповідає національним інтересам України. «Я вірю, що прийде час і відбудеться цей візит до Москви, і він буде відповідати тим інтересам, які потрібні Україні», - сказала Г.Герман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку стало відомо про перенесення робочого візиту В.Януковича до Москви. Раніше прес-служба Президента України повідомляла, що під час зустрічі з російським колегою В.Путіним 18 грудня В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російської співпраці, перш за все - в енергетичній та торговельно-економічній сферах. Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану, зазначала прес-служба.

У зв’язку з перенесенням візиту прес-служба Президента України зазначила, що «темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту».

Водночас, напередодні - 17 грудня, Президент України В.Янукович і Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу під час телефонної розмови домовились, що саміт Україна-ЄС відбудеться 25 лютого 2013 року у Брюсселі. Також В.Янукович і Ж.Баррозу обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці України та Європейського Союзу.

Нагадаємо, традиційно Україна та ЄС проводять саміти раз на рік. Останній саміт відбувся в середині грудня 2011 року в Києві. Цього року початок роботи над підготовкою до саміту з європейського боку було затримано з метою дочекатися результатів парламентських виборів в Україні.