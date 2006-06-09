У київському аеропорту затримано російського політика

Сьогодні у київському аеропорту «Бориспіль» співробітниками контролюючих служб було відмовлено у в’їзді в територію України лідеру організації “Євразійський союз молоді” росіянину Павлові ЗАРІФУЛЛІНУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Братство".

За інформацією прес-служби, "в Києві лідер ЄСМ мав зустрітися з керівництвом "Братства" з метою обміну досвідом в організації масових акцій протесту".

"В даний момент, - йдеться у повідомленні, - П.ЗАРІФУЛЛІН утримується в аеропорту. В нього відібрано документи. Готується депортація".

Водночас компетентні джерела в коментарі УНІАН з цього приводу зазначили, що П.ЗАРІФУЛЛІНУ заборонено в’їзд в Україну як "небажаній персоні" з таких же причин, через які тимчасово заборонено в’їзд в Україну віце-спікерові Держдуми Росії Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ: через дії і вчинки, спрямовані на руйнування цілісності держави України.

Як повідомляв УНІАН, Україна тимчасово заборонила в`їзд на свою територію віце-спікеру Держдуми РФ В.ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми Костянтину ЗАТУЛІНУ і ще кільком громадянам РФ. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками цих осіб, спрямованими на руйнування цілісності держави України.