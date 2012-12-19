Київ пропонує Тбілісі обмінятися заарештованими чиновниками

Як повідомляє «Cегодня», соратника екс-мера Києва Леоніда Черновецкого можуть скоро экстрадирувати з Грузії (його було затримано 11 грудня в Батумі) до України. Екс-начальник главку комунальної власності проходить у справах про зловживання службовим становищем і про викрадення джипа, в якому були документи на приватизацію в Києві в 2006-2009 рр., і йому загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз А.Чуб утримується в елітному СІЗО в Тбілісі, зазначає видання.

В українському бюро Інтерполу газету повідомили, що А.Чуба повернуть до України, коли питання розгляне грузинська сторона - швидше за все, після Нового року, а в Грузії запевняють, що це може відбутися хоч завтра.Анатолій Чуб

«Щойно будуть документи на Чуба, відразу ж і екстрадирують», - говорить тбіліський журналіст Фрідон Дочія. За його інформацією, А.Чуб зараз перебуває в СІЗО Глданської в'язниці в Тбілісі. Тут є Інтернет, банкомат, автомат з продуктами і телефони, звідки можна подзвонити рідним. «Постояльцям» пропонують книги з бібліотеки російською мовою - в основному детективи і класику. Готує їжу мережа тбіліських ресторанів, яка пропонує чахохбілі, хачапурі, а також мандарини і яблука. Замість нар у стандартній камері - двоярусні ліжка, туалет - за дверима в окремому приміщенні.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2011 року А.Чуба, який зник разом з приватизаційними документами, було оголошено в розшук.

За словами прокурора Києва Анатолія Мельника, прокуратура столиці розслідує дві кримінальні справи проти А.Чуба. Обидві за ст. 364 (зловживання службовим становищем). Одна стосується приватизації приміщень (по вул. Червоноармійській), друга - відчуження комунальної власності (акції "Київміськбуду", "Київводоканалу", "Київгазу", "Київхімволокна" тощо).