Ющенку знову пропонують здати кров - поки добровільно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Україні».

«19 листопада в Україні набув чинності новий Кримінальний Процесуальний кодекс, який передбачає можливість примусового відбору зразків. У зв'язку з цим ми повернулися до питання отримання крові Віктора Ющенка - запропонувати йому в черговий раз здати кров. Я не буду оригінальним, але все ж таки кров Віктора Андрійовича Ющенка ми досі не одержали», - сказав Р.Кузьмін.

За його словами, «примусово (узяти аналізи – УНІАН) закон нам дає такі повноваження, але ми сподіваємося, що Віктор Андрійович кров сам здасть».