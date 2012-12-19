Ющенку знову пропонують здати кров - поки добровільно
13:59, 19 грудня 2012Політика
848 0
Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін не виключає можливості примусового відбору зразків крові у екс-президента України Віктора Ющенка, оскільки такі дії передбачають норми нового Кримінального Процесуального кодексу.
У ГПУ сподіваються, що Ющенко таки сам здасть кров
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Україні».
«19 листопада в Україні набув чинності новий Кримінальний Процесуальний кодекс, який передбачає можливість примусового відбору зразків. У зв'язку з цим ми повернулися до питання отримання крові Віктора Ющенка - запропонувати йому в черговий раз здати кров. Я не буду оригінальним, але все ж таки кров Віктора Андрійовича Ющенка ми досі не одержали», - сказав Р.Кузьмін.
За його словами, «примусово (узяти аналізи – УНІАН) закон нам дає такі повноваження, але ми сподіваємося, що Віктор Андрійович кров сам здасть».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter