Свободівець поставив «діагноз» українським олігархам — «шизофренія»

Таку думку в ефірі телеканалу ТВі озвучив керівник аналітичної служби партії "Свобода" Юрій Левченко.

Зокрема, політик вважає, що чинна влада вибирає між двома варіантами зовнішньої політики: або приєднатися до Митного союзу, або виторгувати для себе вигоди на протиставленні між Європою та Росією.

"У частини наших олігархів у голові певна шизофренія – вони не можуть зрозуміти, що ж їм важливіше: спробувати виторгувати щось краще в ЄС чи у Росії шляхом протиставлення", - зазначив Левченко.

За словами "свободівця", українські багатії біжать то до одних, то до інших і таким чином торгуються.

На думку "свободівця", олігархи ще не ухвалили остаточне рішення, котрий із варіантів для них більш прийнятний.

Gazeta.ua