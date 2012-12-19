Політолог думає, що цькування Табалових стало тимчасовим «щепленням» ВР від тушок

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що нові «тушки» у Верховній Раді не з’являться до голосування за розподіл посад у парламентських комітетах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

«Потрібен спокій, певна стабільність. А далі питання залишиться відкритим», - відзначив В.Фесенко.

При цьому, на його думку, «цькування» депутатів Табалових убезпечило наразі від появи нових «тушок» у ВР.

Крім того, В.Фесенко не виключає можливості таємних домовленостей про «вільний режим голосування», коли деякі опозиційні депутати епізодично голосуватимуть за певні урядові, президентські або законопроекти від політичних опонентів.

Як повідомляв УНІАН, Андрій та Олександр Табалови були обрані від «Батьківщини», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема, батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об’єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти депутатські мандати. Як заявили в опозиції, відмовившись увійти до фракції «Батьківщина», ці депутати порушили присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.