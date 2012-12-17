Експерт прогнозує, що «тушок» після Нового року побільшає

Політтехнолог, директор компанії персонального і стратегічного консалтингу Berta Communications Тарас Березовець прогнозує найближчими місяцями зростання кількості «тушок» у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ще не відомо, як складеться доля парламентських опозиційних фракцій у Верховній Раді. Когось із них почнуть «тушкувати». На сьогодні це ще не кінець історії. Нові переходи будуть неодмінно, і вони будуть відразу після Нового року. Обробляються сьогодні, по моїй інформації, дуже активно з «УДАРу» 5 народних депутатів, з «Батьківщини» – там в обробці знаходяться понад 10 чоловік. Тому «тушкування» може все суттєво змінити», - сказав Т.Березовець.