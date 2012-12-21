Опозиція назвала претендентів на головування у парламентських комітетах

Зокрема, як повідомили джерела УНІАН, претендентом на головування у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи визначено представницю «Свободи» Ірину Сех, а у Комітеті з питань культури і духовності - представника «Батьківщини» Володимира Яворівського.

Водночас, за словами співрозмовника агентства, триває дискусія стосовно керівництва у Комітеті з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та в Комітеті з питань свободи слова та інформації: на головування у першому обговорюються кандидатури Андрія Кожем’якіна з «Батьківщини» та Валентина Наливайченка з «УДАРу», на головування у другому – представники «Батьківщини» Микола Томенко і Юрій Стець.

При цьому, за інформацією джерел УНІАН, у "Батьківщині" наразі найбільш гостра дискусія навколо персони очільника саме Комітету з питань свободи слова, оскільки Ю.Стець апелює до того, що саме він був ефективним головою Комітету у Верховній Раді минулого скликання, а М.Томенко виходить із того, що у попередньому парламенті він був віце-спікером, і, мовляв, не може тепер стати «звичайним» депутатом.