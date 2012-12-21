Каськів: Вороги не дочекаються ліквідації проекту «LNG-термінал», як і кінця світу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України з посиланням на главу відомства Владислава Каськіва.

«Видача держгарантій для національного проекту «LNG-термінал» передбачена в держбюджеті наступного року. Вороги не дочекаються ліквідації проекту, як і кінця світу», - зазначив В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 грудня, на ранковому закритому засіданні Кабінет міністрів України своєю постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду, що викликала скандал, про співробітництво з реалізації національного проекту «LNG-термінал».