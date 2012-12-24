Міщенко просить опозицію не робити вигляд, що мажоритарники не існують

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко вважає, що для консолідації опозиційних сил потрібно якнайшвидше провести збори опозиції та запросити на них мажоритарщиків, що готові підтримати опозицію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.Міщенка.

Такі збори депутат пропонує провести у вівторок, 25 грудня, у Верховній Раді.

«Таким чином ми зможемо дізнатися реальну кількість опозиційних депутатів та розробити план боротьби з режимом», - вважає С.Міщенко.

Депутат наголосив, що сьогодні потрібно активно долучати до опозиційної боротьби депутатів-мажоритарщиків, а не робити вигляд, що їх не існує в сесійній залі.

«У такий складний час не можна звести усю опозиційну діяльність до так званої Ради опозиції. Ми маємо говорити про широке об’єднання парламентських і позапарламентських сил», - переконаний С.Міщенко.

Він наголосив, що нині недоречно зводити діяльність опозиції до розподілу «теплих крісел у Верховній Раді, оскільки мільйони людей по всій країні чекають від опозиції чітких сигналів щодо зміни ситуації в країні».

Як повідомляв УНІАН, С.Міщенко був у минулому скликанні ВР членом фракції “БЮТ-Батьківщина”. Проте він вийшов із фракції, оскільки був незадовлений своїм непрохідним місцем у списку “Батьківщини” на цьогорічних виборах до ВР.

С.Міщенко балотувався до парламенту як самовисуванець. Після обрання до ВР він заявив, що не збирається вступати до парламентської більшості і залишатиметься в опозиції.