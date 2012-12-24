Азаров дав перше доручення Королевській

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, М.Азаров наголосив, що, незважаючи на останній тиждень року, ще чимало невідкладної роботи. Зокрема, до кінця року необхідно затвердити місцеві бюджети.

«Бюджети повинні бути не абиякі, а обов’язково збалансовані», - наголосив М.Азаров.

Він доручив віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу особисто контролювати питання затвердження місцевих бюджетів.

Також М.Азаров зазначив, що питаннями, пов’язаними з надзвичайними ситуаціями, в уряді опікуватиметься віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко.

Окрім цього, прем’єр-міністр доручив міністру соціальної політики Наталії Королевській взяти на контроль питання виплати заробітної плати. Адже, за його словами, те, про що звітує регіональна влада, на жаль, не завжди співпадає з дійсністю. «Ми повинні забезпечити вчасну виплату заробітної плати», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Державної фінансової інспекції України, на початок грудня заборгованість із виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів, становила понад 1,3 млрд грн. Голова Держфінінспекції Петро Андрєєв 18 грудня на робочій нараді припустив, що значна частина місцевих чиновників може бути звільнена з роботи через наявність заборгованості з виплати зарплати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів.