Янукович: у надзвичайних ситуаціях у багатьох країнах використовують війська

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, представляючи керівному складу Міноборони новопризначеного міністра Павла Лебедєва.

«Реформування системи виконавчої влади продовжується, оптимізація виконавчих структур продовжується, і в ході дискусій в уряді виникла позиція, яка давно вже була опрацьована: ввести до складу Міністерства оборони і підпорядкувати міністру оборони службу з надзвичайних ситуацій. Міністерство надзвичайних ситуацій реформовано у Державну службу з надзвичайних ситуацій і підпорядковано Міністерству оборони», - сказав В.Янукович.

За словами В.Януковича, перетворення МНС у держслужбу було здійснено у зв’язку з тим, що влада з року в рік стикається з різними проблемами.

«Ми на практиці стикаємось з проблемами, пов’язаними з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Досвід, який є у світі, вивчений, і цей досвід показує, що найбільш ефективна служба з ліквідації надзвичайних ситуацій працює в тих країнах, в яких ці служби підпорядковані і знаходяться у складі Збройних сил. У багатьох випадках ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють за допомогою спеціальної техніки», - наголосив глава держави.

В.Янукович підкреслив, що техніка, яка використовується, є саме у Міністерства оборони.

Також, зауважив В.Янукович, в окремих випадках за рішенням урядів різних країн для ліквідації надзвичайних ситуацій використовуються війська.