Економіст: для мене призначення Арбузова - це сигнал

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні круглого столу в Києві.

За словами О.Устенка, “ці труднощі і виклики, які будуть у 2013-2014 роках, мають бути вирішені з мінімальними втратами, оскільки далі маячать нові вибори, а це означає, що дуже непопулярні дії здійснювати вкрай важко”.

Як вважає експерт, уряд повинен буде ухвалювати вкрай непопулярні рішення, але “водночас це може стимулювати його до ухвалення нестандартних рішень”.

“Я не виключив би можливості винесення питання щодо приватизації НАК “Нафтогаз” - скидання його з рахунків держави, оскільки так легше вижити, адже не треба буде фінансувати з бюджету цю компанію, і з іншого боку - вирішуєш питання з тарифами через Антимонопольний комітет і знімаєш з себе відповідальність, що там є якісь труднощі і проблеми”, - підкреслив О.Устенко.

Він також не виключив можливості під час першого перегляду державного бюджету на 2013 рік “серйозної зміни у підходах до витратної частини бюджету, наприклад, щодо різкого зменшення субсидій за всіма статтями, які є в бюджеті, і спроби переформатувати їх через так зване рефінансування центробанку”.

О.Устенко пояснив: “Чому це вірогідно? Для мене сигнал - призначення Арбузова першим віце-прем'єром, збереження Колобова на посаді міністра фінансів, посилення так званої монетарної складової уряду”.