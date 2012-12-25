Голова Комітету ВР з питань культури заявив, що не співпрацюватиме з Табачником

Про це В. Кириленко заявив журналістам після засідання ВР, повідомили УНІАН в прес-службі партії «За Україну!».

В.Кириленко зазначив, що з Д.Табачником не збирається співпрацювати, оскільки Д.Табачник працює «на сусідню державу – Росію», а він – на Україну. «Перепризначення Табачника ще раз доводить, що в нас уся влада залежна від Кремля, починаючи від Президента. Тож співпраці не може бути жодної. Ми можемо працювати на те, щоб шкода цього чиновника була якомога меншою для українського суспільства», – сказав голова Комітету.

Він також зазначив, що перше завдання Комітету з питань культури та духовності – повернути українській мові належний статус та повагу до неї.

«Комітет з питань культури і духовності – понад усе це Комітет, який опікується питаннями української мови. Сьогодні, завдяки рішенню минулого парламенту, українська мова принижена, перебуває під загрозою. Тому одним з основних питань Комітету з питань культури та духовності буде набуття українською мовою де-факто державного статусу. Де-юре цей статус залишається, проте з кожним місяцем українська мова в себе дома дедалі більше опиняється на задвірках», – сказав голова Комітету.

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Крім того, за словами В.Кириленка, Комітет вирішуватиме «оперативні проблеми», оскільки завжди є намагання закрити бібліотеки, музеї, забрати приміщення в митців.

Першими кроками В.Кириленка після повернення належного статусу українській мові буде внесення змін до законодавства про охорону культурної спадщини, внесення законопроектів, які дозволять розвиватися українському кіно, українській мові на телебаченні.

«Тобто Комітет культури повинен не вдаватися лише до політичних заяв, а створювати механізми фінансування пріоритетних напрямків української україномовної культури з боку держави», - вважає В.Кириленко.