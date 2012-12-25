ЗМІ назвали головних претендентів на пост глави Мінкульту

За інформацією джерела ZN.UA в Кабміні, серед претендентів є й попередній міністр культури Михайло Кулиняк.

Також розглядається можливість призначити на вакантне місце попередника Кулиняка Леоніда Новохатька, який нині є заступником голови КМДА Олександра Попова з питань культури і гуманітарної сфери.

Серед претендентів називають також ім'я заступника Кулиняка по уряду Тимофія Кохана.

Має шанси стати міністром культури і син відомого письменника Миколи Вінграновського Андрій Вінграновський, який на разі керує департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Мінкульту.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня президент Віктор Янукович затвердив новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Миколою Азаровим. Нового міністра культури тоді не призначили.