Білорусам підвищують тарифи на ЖКП і нагадують, що вони не в Каліфорнії живуть

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів Білорусі, відповідне рішення міститься в постанові Ради міністрів Білорусі №1184 від 21 грудня 2012 року.

Так, згідно із документом з 1 січня 2013 року тарифи на теплову енергію зростуть на 5%, на електричну - на 9,5%.

«Для сім'ї з трьох чоловік, що проживає в типовій двокімнатній квартирі, платежі за житлово-комунальні послуги зростуть на 8,9 тис. рублів (1,04 дол.) або на 3,7% і становитимуть в опалювальний період 249,6 (29 дол.) тис. рублів (у літній – 167,2 (19,6 дол) тис. рублів)», - зазначається в повідомленні прес-служби білоруського уряду.

Зараз близько 70% витрат на надання житлово-комунальних послуг у Білорусі є дотаційними, близько 30% - сплачує населення.

У жовтні на прес-конференції для російських ЗМІ Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що частка оплати населенням витрат на надання ЖКП буде зростати разом із доходами.

«Спочатку треба людині заробітну плату дати», - наголосив Президент Білорусі.

При цьому, віце-прем'єр-міністр Білорусі Анатолій Тозік, виступаючи 20 грудня в парламенті, заявив: «На жаль, значна частина нашого населення (що сумно, працездатного віку і молодь) перебуває в полоні ілюзій про безкоштовність послуг освіти, житлово-комунальних послуг, охорони здоров'я, культури, спорту тощо, що надаються їм. Очевидно, звідси і розуміння, що глибоко засіло в підсвідомості, що держава зобов'язана навчити, вилікувати, забезпечити і так далі. Держава завжди допомагатиме своїм громадянам, але цією турботою не можна зловживати», - наголосив А.Тозік.

Він також повідомив, що зарплата в Білорусі в 2012 році за паритетом купівельної спроможності перевищила 1200 доларів. «Порівнюючи свою зарплату із зарплатою в інших країнах, зокрема в сусідніх, ми часто не замислюємося над тим, що живемо і ходимо в магазини не в Каліфорнії, і за комунальні послуги, дитячі садки і багато що інше платимо абсолютно інакше», - наголосив А.Тозік.

Довідка УНІАН. Попереднє підвищення тарифів на деякі послуги ЖКГ у Білорусі відбулося 1 серпня 2012 року. Нинішнє підвищення платежів забезпечить рівень відшкодування населенням витрат на надання житлово-комунальних послуг в 15,4%, а за всім комплексом житлово-комунальних послуг – 21,8%.