Мер Дніпропетровська радіє, що у нього заберуть менше грошей, ніж у Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це І. Куліченко повідомив сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Дніпропетровську на 2013 рік збільшили суму вилучення в 3,8 раза, із 39 млн грн до 150 млн грн. Розрахунок зроблено відповідно до бюджетного кодексу. Це не примха міністра фінансів або ще когось. Для Дніпропетровська 150 млн грн вилучення можуть позначитися на обсягах робіт із впорядкування міста в тих темпах, до яких ми звикли останніми роками. Погано, що такі великі суми вилучення, але радує, що у Києва, Донецька й деяких інших міст суми вилучення ще більші», - зазначив І.Куліченко.

Разом із тим, він повідомив, що налаштований «оптимістично» на майбутній рік і основні функції за рахунок місцевого бюджету буде виконано.

Мер також висловив надію на збільшення в 2013 році надходжень до казни Дніпропетровська податку на прибуток підприємств, що дозволить збільшити фінансування впорядкування міста й ремонту доріг.

За словами І.Куліченка, за підсумками 2012 року надходження до міського бюджету від податку на прибуток підприємств зросли на 60 млн грн порівняно з попереднім роком.

Як повідомляв УНІАН, після оприлюднення проекту Закону про держбюджет на 2013 р., Дніпропетровський міський голова заявив, що він не згоден зі збільшенням у 3,8 раза вилучення з місцевого бюджету до держбюджету - 150 млн грн.

26 грудня Дніпропетровська міськрада затвердила бюджет міста на 2013 р. із доходами 2, 792 млрд грн і витратами 2, 779 млрд грн.