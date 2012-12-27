Азарову шкода, що Тігіпка тепер немає під рукою

Про це М.Азаров заявив сьогодні в інтерв`ю українським телеканалам.

“Я пошкодував, коли Сергій Леонідович сказав мені про те, що він все ж таки планує працювати у Верховній Раді. Я розраховував, що він продовжить свою діяльність у ролі віце-прем`єра або міністра соціальної політики, але оскільки ми ухвалили рішення не суміщати (посаду віце-прем`єра з посадою міністра - УНІАН), то в ролі віце-прем`єра”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що С.Тігіпко працював «дуже ініціативно, багато було реальних ідей, хоча були і недоробки, безумовно, які зараз проявляються». При цьому М.Азаров не сказав, про що саме йдеться, наголосивши, що у роботі будь-якого члена уряду є і певні позитиви, є і помилки або недоліки.

“Але в цілому я вважаю, що його робота на посаді віце-прем`єр-міністра була дуже корисна”, - відзначив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, С.Тігіпка було обрано народним депутатом України за списком Партії регіонів на парламентських виборах 28 жовтня 2012 р.