В Одесі обвалився недобудований супермаркет: є травмовані

Про це повідомили УНІАН співробітники Управління МНС в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, троє робітників, травмованих цеглою, доставлено машиною «швидкої допомоги» до обласної клінічної лікарні.

Рятувальники МНС продовжують розбирати завали, оскільки під купами цегли на місці будівлі магазину можуть ще бути люди.

Представники будівельної організації і замовника поки що ухиляються від будь-яких коментарів з приводу причин обвалу будівельного об`єкта.