В Одесі обвалився недобудований супермаркет: є травмовані
15:52, 04 січня 2013Політика
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У Одесі сьогодні, 4 січня, обідньої пори на розі вулиці Марсельної та проспекту Добровольського обвалилася будівля споруджуваного супермаркета «Таврія-В», травмовано троє будівельників.
Про це повідомили УНІАН співробітники Управління МНС в Одеській області.
Як передає кореспондент УНІАН, троє робітників, травмованих цеглою, доставлено машиною «швидкої допомоги» до обласної клінічної лікарні.
Будівля обвалилася на людей / Фото: МНС
Рятувальники МНС продовжують розбирати завали, оскільки під купами цегли на місці будівлі магазину можуть ще бути люди.
Представники будівельної організації і замовника поки що ухиляються від будь-яких коментарів з приводу причин обвалу будівельного об`єкта.
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