Януковичу подарували ікону

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У повідомленні нагадується, що сьогодні В.Янукович був присутній на святковій літургії у Свято-Успенському Святогорському Зимненському жіночому монастирі в с. Зимне Волинської області. Різдвяну літургію відправив керуючий справами УПЦ, архієпископ Бориспільський Антоній. Глава держави передав ігумені Стефані церковний посуд для здійснення обряду освячення хліба, пшениці, вина та єлею.

Після завершення Різдвяної літургії В.Янукович оглянув монастир і відвідав печери преподобного Варлаама та храм святої Юліанії княгині Ольшанської.