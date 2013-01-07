Кожара закликає до діалогу після інциденту на киргизько-узбецькому кордоні

Про це повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

”Я вітаю звільнення людей, що утримувалися. Закликаю всіх причетних проявляти стриманість і діяти відповідально”, - заявив він.

”Проблеми мають вирішуватися мирним шляхом, шляхом діалогу. ОБСЄ готова сприяти цьому процесу, за відповідного звернення та згідно зі своїм мандатом”.

Діючий голова ОБСЄ продовжуватиме уважно стежити за ситуацією.

Як відомо, в структурі ОБСЄ працюють Центр ОБСЄ в Бішкеку, в тому числі відділення в Баткенській області Киргизстану, а також Координатор проектів в Узбекистані.

За повідомленнями РІА ”Новости”, наприкінці минулого тижня група жителів села Хушяр (в узбецькому анклаві Сох на території Киргизії) напала на киргизьких прикордонників. Конфлікт виник через киргизьку прикордонну заставу ”Чарбак”, яка була відкрита в середині грудня поблизу анклаву. Жителі села демонтували стовпи лінії електропередачі, що ведуть до застави, і напали на військовослужбовців Киргизії, деякі прикордонники отримали поранення. Крім того, в анклаві утримувалася група жителів прикордонних сіл Киргизії. Після переговорів сьогодні всі вони були звільнені.