У Раді хочуть повернути «Укртелеком» у держвласність

Як повідомляє сайт ВР, реєстраційний номер цього законопроекту 1213, його автором є народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина").

Тексту цього законопроекту поки що немає у відкритому доступі.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня 2011 р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

ФДМУ в 2012 р. також були реалізовані акції до півсотні газорозподільних і газопостачальних підприємств.