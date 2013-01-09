У Раді хочуть повернути «Укртелеком» у держвласність
12:50, 09 січня 2013Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект закону про повернення в державну власність раніше реалізованого на приватизаційному конкурсі 92,791% пакета акцій компанії "Укртелеком", а також пакетів акцій низки газових і газорозподільних компаній.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про повернення 92,791% акцій «Укртелекому» в держвласність
Як повідомляє сайт ВР, реєстраційний номер цього законопроекту 1213, його автором є народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина").
Тексту цього законопроекту поки що немає у відкритому доступі.
Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня 2011 р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.
ФДМУ в 2012 р. також були реалізовані акції до півсотні газорозподільних і газопостачальних підприємств.
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