«Батьківщина» вимагає ухвалити законопроект про амністію

А.Кожем’якін зазначив, що вчора, 8 cічня, він зареєстрував відповідний законопроект №1206 «Про амністію у 2013 році».

За його словами, «амністії в Україні не було вже півтора роки і 13,5 тисяч людей чекають на ухвалення цього законопроекту».

А.Кожем’якін звернувся до керівництва парламенту з пропозицією розглянути документ в найближчі два дні і заявив про готовність у будь-який момент провести засідання очолюваного ним комітету для ухвалення висновків щодо цього законопроекту.

Він додав, що Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності готовий також розглянути законопроект щодо приведення кримінального законодавства до європейських стандартів з метою його термінового ухвалення на поточній сесії парламенту.