«Батьківщина» вимагає ухвалити законопроект про амністію

13:37, 09 січня 2013
Політика
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Фракція «Батьківщина» вимагає ухвалити законопроект про амністію. З відповідною пропозицією на засіданні Погоджувальної ради виступив народний депутат Андрій Кожем’якін, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Кожем’якін розповів, що амністії в Україні не було вже півтора роки / Фото : transparentukraine.org

А.Кожем’якін зазначив, що вчора, 8 cічня, він зареєстрував відповідний законопроект №1206 «Про амністію у 2013 році».

За його словами, «амністії в Україні не було вже півтора роки і 13,5 тисяч людей чекають на ухвалення цього законопроекту».

А.Кожем’якін звернувся до керівництва парламенту з пропозицією розглянути документ в найближчі два дні і заявив про готовність у будь-який момент провести засідання очолюваного ним комітету для ухвалення висновків щодо цього законопроекту.

Він додав, що Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності готовий також розглянути законопроект щодо приведення кримінального законодавства до європейських стандартів з метою його термінового ухвалення на поточній сесії парламенту.

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