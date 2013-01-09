Тюремники скаржаться, що Тимошенко влаштувала їм «веселі свята»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області Андрій Лапінський.

«Знаходячись як у колонії, так і в лікарні «Укрзалізниці», вона постійно намагається створити напругу, конфліктну ситуацію з персоналом пенітенціарної служби. Постійно висловлює безпідставні проблеми, висуває протизаконні вимоги. Всі ці моменти, які відбуваються, вони є провокацією з її боку», - наголосив А.Лапінський.

За його словами, 2 січня Ю.Тимошенко подала заяву на ім’я начальника Качанівської колонії про те, що нібито її життю існує загроза через підвищений рівень радіації у її приміщенні в лікарні, та попросила видати їй радіаційний дозиметр. Він зазначив, що Ю.Тимошенко було дозволено передати дозиметр.

Крім того, за словами А.Лапінського, у приміщеннях ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові було проведено вимірювання рівня радіації й жодного перевищення дозволених показників виявлено не було.

За словами А.Лапінського, у ЦКЛ «Укрзалізниці» протягом року проводилося ще кілька вимірювань рівня радіації, але й вони не виявили відхилень від норми.

«Таким чином, спроба створити конфлікт у Юлії Тимошенко не вийшла, але вона на цьому не зупинилася, й історія мала своє продовження», - зазначив він.

Як сказав А.Лапінський, 4 січня ввечері, прийнявши душ, Ю.Тимошенко зробила заяву, що нібито засобів її особистої гігієни та миючих засобів, які їй належать, торкалися сторонні особи, відтак існує загроза її життю та здоров’ю.

Він зазначив, що 5 січня Ю.Тимошенко погодилася надати зразки своєї косметики та миючих засобів на експертизу.

А.Лапінський підкреслив, що експертиза не виявила у них сильнодіючих та інших отруйних речовин.

За його словами, 7 січня, на Різдво, Ю.Тимошенко мала можливість поспілкуватися по телефону. А.Лапінський зазначив, що екс-прем’єр спілкувалася, прикріпивши до вуха Bluetooth-гарнітуру. Після спілкування, не висловлюючи жодних претензій, Ю.Тимошенко пішла у душ, а через кілька хвилин покликала медсестру та повідомила, що на правій мочці вуха в неї є подряпина, отримана начебто під час користування Bluetooth-гарнітурою, додав А.Лапінський.

За словами заступника начальника Управління ДПтСУ в Харківській області, діаметр подряпини становить близько 1 мм.

А.Лапінський наголосив, що Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Бакаріуса, провівши експертизу, встановив, що на Bluetooth-гарнітурі, якою користувалася Ю.Тимошенко, немає слідів крові, інших речовин, а сам пристрій за своєю будовою не може нанести тілесних ушкоджень.

Також А.Лапінський зазначив, що 8 січня Ю.Тимошенко оголосила про початок акції громадянської непокори і небажання повертатися до лікарняної палати до того, як не буде прибрано відеоспостереження та цілодобовий караул.

За словами А.Лапінського, заява на ім’я начальника Качанівської колонії про початок акції непокори буде розглянута, але, на його думку, «більшість висловлених у ній вимог є безпідставними». Він зазначив, що Окружний адміністративний суд Києва відхиляв скаргу захисту Ю.Тимошенко на спостереження у палаті та перебування вартового в палаті.

У свою чергу, головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв наголосив, що вимірювання радіаційного фону у медичному закладі проводиться регулярно, і перевищення допустимих показників протягом минулого року не фіксувалося.

Він також підтвердив, що Ю.Тимошенко 7 січня повідомляла медсестру про отримання ушкодження мочки вуха. За словами лікаря, вухо пацієнтки було оглянуто, пошкодження оброблене.

«Вчора це місце було оглянуто. Дійсно, дрібна ранка діаметром трохи більше 1 мм, вкрита кіркою, без ознак будь-якого запалення навколо», - повідомив М.Афанасьєв.