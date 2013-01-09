Чоловік Тимошенко закликав опозицію «не загравати з владою»

Міжнародна громадська організація «Батьківщина», яку очолює чоловік екс-прем’єр-міністра України Олександр Тимошенко, закликає українську опозицію «не загравати із владою», а міжнародну громадськість - підтримати акцію громадської непокори, яку оголосила Юлія Тимошенко.

Як ідеться у заяві МГО «Батьківщина», переданій агентству УНІАН, «ми закликаємо українську опозицію не просто декларувати свою опозиційну діяльність, не вести підкилимну компанію співпраці та загравати з владою, а на ділі стати справжнім рупором свободи і демократії в Україні, оголосити повний бойкот цьому режиму».

Акт непокори Ю.Тимошенко, підкреслюють у МГО «Батьківщина», став для усіх свідомих українців «закликом до боротьби з режимом Януковича», для опозиції – закликом, щоб «позбутися своєї меншовартості та прагнення тихого місця роботи в комітетах та керівних посадах у парламенті».

У документі міститься заклик до міжнародної громадськості оголосити бойкот українській владі. «Ми просимо міжнародну громадськість світу оголосити повний бойкот українській владі, яка до цього часу бореться зі своїми політичними опонентами через ув’язнення лідерів опозиції, утиски свободи слова та ущемлення демократії… Ми закликаємо громадські організації світу, уряди країн солідаризуватися та приєднатися до оголошеної Юлією Тимошенко акції протесту – акції громадської непокори», - йдеться у заяві.

У МГО «Батьківщина» наголошують, що політичні репресії в Україні мають бути припинені, лідери опозиції Ю.Тимошенко та Юрій Луценко мають бути звільнені і всі «політичні в’язні мають бути реабілітовані».