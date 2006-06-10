Тимошенко дала відповідь Ющенкові

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що прем’єр від коаліції готовий взяти на себе відповідальність за її створення, якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО візьме на себе відповідальність за подвійну позицію "Нашої України".

Так вона прокоментувала “Українській правді» висловлену в суботньому радіозверненні думку президента про те, що відповідальність за створення коаліції повинен взяти на себе політик, що претендує на посаду прем’єра.

"Прем’єр-міністр від коаліції готовий взяти на себе відповідальність за створення демократичної коаліції, але тільки за умов, якщо Віктор ЮЩЕНКО візьме на себе персональну відповідальність за подвійну позицію "Нашої України", яка з 9-ї до 12-ї години створює коаліцію з нами, а з 12-ї до 16-ї – з Партією регіонів", - говориться в коментарі.

"В іншому випадку покладати на цього прем’єра відповідальність за коаліцію, це те ж саме що покласти на В.ЮЩЕНКА відповідальність за те, щоб у чемпіонату світу з футболу грали збірні України і Еквадору", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ підкреслила, що особисто вона готова підписати договір про коаліцію без жодних застережень у вівторок о 09.00

"Я розумію бажання Президента бути над процесом, але в даному випадку це нагадує побажання жінці народити дитину без участі чоловіка", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.