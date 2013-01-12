В інтернеті з'явилося особисте листування доньки Тимошенко - ЗМІ

Хакери опублікували на сайті www.zhuzhaleaks.com 5132 електронних листи з акаунтів доньки Юлії Тимошенко - Євгенії Тимошенко на прізвисько Жужа. Про це повідомляє inopressa.ru з посиланням на Die Zeit.

Зокрема, на сайті опубліковано план лікування Юлії Тимошенко, яка потерпає на біль у спині. Згідно з опублікованими даними, за чотиритижневий курс лікування сім'я опозиційного політика повинна була заплатити лікарям берлінської клініки "Шаріте" 680 тис євро, що більш схоже "не на лікування, а на хабар у такій тонкій з політичного погляду справі про хворобу". Проте професор берлінської клініки Макс Айнхойпль, що займався лікуванням, в бесіді з Die Zeit назвав суму в 680 тис євро "абсурдною і вигаданою". "Ми хочемо допомогти пацієнтці і орієнтуємося на її фізичний стан, а не на політичні умови", - додав він. Айнхойпль також назвав рахунок "примітивною підробкою серед дуже добре сфабрикованих обманів" та вказав на те, що в ньому немає навіть підписів.

Адвокат Тимошенко Сергій Власенко також заявив, що інформація, яку хакер або хакерське угруповання видають за "злив інформації" та "журналістське розслідування", являє собою "суміш справжніх і підроблених мейлів", передає видання. Айнхойпль також підтвердив, що в масиві даних присутній і "автентичний матеріал, який іноді одержує зовсім інший сенс за допомогою кількох додаткових пропозицій або слів". Клініка "Шаріте" планує подати на хакерів скаргу.

Видання нагадує, що після винесення Юлії Тимошенко тюремного вироку за перевищення повноважень під час укладання газового контракту з Росією в Україні і за її межами "вирує юридична, політична і медійна війна" навколо цієї опозиційної персони. Так, на початку тижня Тимошенко заявила, що буде протестувати проти тюремно-лікарняного режиму за допомогою "акцій громадянської непокори".

Як Власенко, так і Євгенія Тимошенко покладають відповідальність за хакерські атаки на Службу безпеки України та Адміністрацію президента.

"Очевидно, мета фальсифікованих мейлів - дискредитація Тимошенко на Україні та за її межами. Домогтися цього не так вже складно, оскільки Юлія Тимошенко, як і її нинішні супротивники, домоглася неабиякого багатства під час "дикої приватизації" дев'яностих років. Пізніше сама "газова принцеса" казала:" Кожного, хто в ті часи пропрацював в українській економіці хоча б один день, можна було б посадити", - передає видання.

Видання нагадує, що наклепів і переслідувань зазнають і соратники Тимошенко. Близько 20 опозиційних політиків перебувають у в'язниці, а найважливіший політичний консультант Тимошенко, колишній віце-прем'єр Григорій Немиря сам став жертвою інформаційного вкидання.

Супротивники Тимошенко також регулярно звертають увагу на іноземну підтримку колишнього прем'єра. Так, хакери виклали інформацію про те, що клан Тимошенко вклав 85 тис доларів у просування резолюції американського Сенату з вимогою звільнення ув'язненої.