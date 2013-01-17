Янукович сказав Азарову подумати, врешті-решт, про порти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

«Я хотів би, щоб ми подумали, врешті-решт, щодо портів, тому що такий підхід, який був у минулому до портів, він не задовольняє сьогодні ні нас, ні наших партнерів, які користуються цими послугами. Порти потрібно розвивати, потрібно бачити, де ми братимемо інвестиційний ресурс», - відзначив В.Янукович, звернувши особливу увагу на це питання прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Він наголосив, що для розвитку портів необхідно використовувати світовий досвід.

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«В деяких випадках, безумовно, держава повинна дивитися, як мовиться, за великим рахунком. Там, де є стратегічні питання і великі порти, нам треба планувати і, взагалі, нам потрібно використовувати загальносвітовий досвід. Подивіться, де в світі є державні порти?», - сказав В.Янукович.

В.Янукович наголосив, що необхідно провести серйозні роботи із залучення великих інвестицій для розвитку портів.

«Давайте ми шукатимемо інвестиції в Україні для збільшення товарообігу, вантажопотоків. Це головне. Якщо у нас будуть створені мотивації, якщо ми залучатимемо до розвитку інфраструктури відомі світового рівня компанії, які займаються цими напрямами, ми отримаємо результат. Упевнений в цьому», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, з 27 червня 2012 року набув чинності Закон України «Про морські порти», що визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах.

Закон про морські порти Верховна Рада ухвалила 17 травня, а Президент підписав його 8 червня.

Ст. 25 закону визначені особливості приватизації об'єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об'єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств і акції публічних акціонерних товариств, акції, які належать державі в статутному капіталі господарських товариств. Цією статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств і 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів строком до 49 років, земельних ділянок строком до 49 років, на яких розташовані причали, і єдиних майнових комплексів.

З приводу положень ст. 25 закону в сесійному залі парламенту точилась дискусія, деякі депутати відзначали, що цією статтею, по суті, підміняються закони, які стосуються приватизації.

Закон не розповсюджується на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, які відповідно до міжнародних договорів України тимчасово перебувають на території України.