Азаров після прочухана погодився з Януковичем: з реформами все погано

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Комітету економічних реформ.

«Багато важливих запланованих цілей не досягнуто. Рівень виконання не може нас задовольнити», - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що в 2013 році новому складу уряду необхідно буде проаналізувати прорахунки 2012 року і активізувати роботу щодо продовження проведення реформ у всіх сферах.

“Першочергове завдання нових керівників напрямів реформ - якнайшвидше проаналізувати причини допущеного відставання і в максимально стислі терміни його ліквідувати; організувати чітке виконання Національного плану дій в 2013 році”, - сказав прем'єр.

При цьому він не деталізував, за якими напрямами і з яких причин сталося відставання від планів виконання реформ.

Разом з тим М.Азаров відзначив, що у ряді областей недостатніми темпами здійснюється робота зі створення центрів екстреної медичної допомоги, а у Волинській, Закарпатській, Полтавській і Тернопільській областях гальмується створення центру з надання адміністративних послуг.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, відзначив низький рівень реалізації реформ в Україні та назвав "саботажем" невиконання запланованих реформ.

24 грудня 2012 року В.Янукович призначив новий склад Кабінету міністрів України.