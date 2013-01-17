Лавринович каже, що захищатися потрібно посмішками, але можна і «травматом»
18:15, 17 січня 2013Політика
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Глава Мін'юсту Олександр Лавринович вважає можливим дозволити використання "легкого" зброї з метою самооборони.
Лавринович схвалює дозвіл на травматичну зброю
Міністр юстиції вважає, що кожен, хто не перебуває на обліку в психоневрологічних диспансерах, повинен отримати право використовувати в цілях самооборони травматичну зброю.
Про це пише Комсомольська правда в Україні.
"Не бачу небезпеки підвищення криміногенної ситуації в разі, якщо люди будуть купувати травматичну зброю - але ні в якому разі не бойову", - сказав Олександр Лавринович.
За словами міністра, йому часто доводиться "відбиватися від нападів" журналістів в Кабміні. Лавринович каже, що найкращий спосіб захисту - "більше посміхатися і говорити приємні слова".
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