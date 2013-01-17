Лавринович каже, що захищатися потрібно посмішками, але можна і «травматом»

Міністр юстиції вважає, що кожен, хто не перебуває на обліку в психоневрологічних диспансерах, повинен отримати право використовувати в цілях самооборони травматичну зброю.

Про це пише Комсомольська правда в Україні.

"Не бачу небезпеки підвищення криміногенної ситуації в разі, якщо люди будуть купувати травматичну зброю - але ні в якому разі не бойову", - сказав Олександр Лавринович.

За словами міністра, йому часто доводиться "відбиватися від нападів" журналістів в Кабміні. Лавринович каже, що найкращий спосіб захисту - "більше посміхатися і говорити приємні слова".