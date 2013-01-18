СБУ затримала у Харкові депутаток, яких вигнали від Тимошенко

Про це повідомила прес-служба Денисової, пише Українська правда.

"О 17:00 повинен був відбутися виліт до Києва. Через 20 хвилин після посадки, капітан літака повідомив по гучномовцю, що пасажирам необхідно залишити борт судна тому, що співробітникам СБУ необхідно передати на борт документи", - сказано в заяві.

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Як повідомляється, під час виходу з літака, співробітники СБУ проводили відеозйомку пасажирів. Близько 18-ї години пасажирів пустили назад на борт.

О 18:23 літак поїхав на злітну смугу.

Як відомо, на 19.30 на каналі ТВі анонсували прямий ефір з депутатками, які провели ніч з Юлією Тимошенко.