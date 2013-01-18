СБУ затримала у Харкові депутаток, яких вигнали від Тимошенко
19:00, 18 січня 2013Політика
2825 0
Народні депутати Людмила Денісова та Олександра Кужель не можуть вилетіти з аеропорту Харкова.
Денисову і Кужель не відпускали з Харкова / Фото Арсен Аваков
Про це повідомила прес-служба Денисової, пише Українська правда.
"О 17:00 повинен був відбутися виліт до Києва. Через 20 хвилин після посадки, капітан літака повідомив по гучномовцю, що пасажирам необхідно залишити борт судна тому, що співробітникам СБУ необхідно передати на борт документи", - сказано в заяві.
На тему: Депутатки знайшли камери в туалеті і душі Тимошенко
Як повідомляється, під час виходу з літака, співробітники СБУ проводили відеозйомку пасажирів. Близько 18-ї години пасажирів пустили назад на борт.
О 18:23 літак поїхав на злітну смугу.
Як відомо, на 19.30 на каналі ТВі анонсували прямий ефір з депутатками, які провели ніч з Юлією Тимошенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter