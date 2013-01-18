Євгенія Тимошенко боїться за життя матері

Дочка екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко заявляє, що побоюється за життя Юлії Тимошенко та проситиме пенітенціарну службу про можливість завтра її відвідати. Про це повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко.

"Оскільки я не маю інформації про стан здоров'я мами та не вірю пропагандистським заявам лікарів, залежних від влади, я проситиму пенітенціарну службу у порядку виключення надати мені дозвіл на зустріч. Це потрібно, щоб на власні очі пересвідчитися, що моя мама жива. Я дуже боюся за її життя, бо не виключаю, що режим Януковича може вдатися до надзвичайних кроків, оскільки Юлія Тимошенко є загрозою для існуючої влади", - сказала Євгенія Тимошенко.

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Донька лідера опозиції розраховує отримати відповідний дозвіл, бо харківська лікарня "Укрзалізниці", в якій зараз перебуває Юлія Тимошенко працює у вихідні дні та відкрита для відвідувачів.

Євгенія Тимошенко вважає, що останні події навколо її матері пов’язані з боязню влади справедливого рішення Європейського суду з прав людини.