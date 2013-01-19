Євгенію Тимошенко не пустили до матері

Донька екс-прем`єр-міністра України Євгенія Тимошенко заявляє, що пенітенціарна служба відмовила їй у проведенні позачергового побачення з Юлією Тимошенко, яка відучора перебуває в критичному стані.

”На жаль, мене не пустили, навіть на хвилину. Сказали, що сьогодні вихідний день, і ніхто не буде виходити до мене. Навіть начальник варти не вийшов. Виникає питання, що відбувається з моєю мамою? Який стан її здоров`я?”, - сказала донька екс-прем’єра, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Є.Тимошенко має намір звернутися з офіційним запитом до головного лікаря харківської лікарні Михайла Афанасьєва з вимогою надати повну інформацію про лікарські засоби, які надавалися Ю.Тимошенко 18 січня, дозах і підставах їх призначення. ”Чому вона була в несвідомому стані вчора під час зустрічей із захисниками? Чому в такому стані їй передавалися якісь обвинувачення? Можливо, слідчі скористалися її станом, щоб вручити якийсь папірці, які вона не могла навіть побачити та прочитати”, - припустила вона.

За словами Є.Тимошенко, у телефонній розмові головний лікар лікарні запевнив її, що все в порядку. ”Я дзвонила Афанасьєву, він традиційно сказав, що все в порядку. Без будь-яких деталей. Довіряти таким відомостям я не можу, поки особисто не поспілкуюся з мамою. Ніяких дзвінків від неї не було, ми не знаємо, що з нею відбувається, і взагалі - чи жива вона”, - підкреслила дочка екс-прем`єра.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня захисник Ю.Тимошенко заявив, що стан здоров’я екс-прем’єра різко погіршився.

«Коли я зайшов, я думав - вона померла. Протягом двох хвилин вона мене не впізнавала”… Я не спеціаліст, але ситуація критична», - сказав С.Власенко.

Пізніше головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниці” М.Афанасьєв пояснив журналістам, що Ю.Тимошенко перебувала у стані змішаного фізіологічного і медикаментозного сну.

“Була втома, був епізод посилення болю в спині. У зв’язку з цим ми дали їй препарат знеболювальний та легкий заспокійливий препарат. І, на наш погляд, минула втома і прийом цих препаратів викликали сон. Це був змішаний фізіологічний та медикаментозний сон”, - сказав М.Афанасьєв.