У ПР готові підсобити опозиції підписами для позачергового засідання

Про це сказав в інтерв'ю УНІАН народний депутат України Володимир Олійник (фракція Партії регіонів).

Він зазначив: “Я знаю точку зору значної частини свої колег, хоч не кажу, що це є рішення (йдеться про фракцію Партії регіонів - УНІАН), але ми не просто підтримуємо, а наполягаємо”. “Якщо буде потреба в підписах, то я готовий підписати, але вони (йдеться про опозицію - УНІАН) повинні звернутися з однієї причини - адже вони збирають підписи, то я не прийду і не скажу: «дайте». Але я готовий підписатися, і багато моїх колег також”.

За його словами, “нарешті треба поставити крапку не тільки над буквою «і», але й над буквою «ю», треба, щоб нам якось пояснили, що це за процедура лікування, яка так затяглася”.

В.Олійник наголосив, що не зрозуміло, чому Ю.Тимошенко не може співпрацювати зі слідчими і судом, а співпрацює з політиками. “В неї вже близько тисячі було візитів. При чому, якби ж вони були короткотермінові, мовляв «Як здоров'я - дай Бог вам всього найкращого», а потім - поїхали. Так ні - сідають і говорять багато годин про політичну ситуацію, про кримінальні справи. А чому тоді не можна поспілкуватися з суддями, слідчими?”, - зазначив В. Олійник.

За його словами, “виходить, що це спроба ухилитися, адже якщо не можна спілкуватися з хворою, то не можна всім, а якщо можна, то, напевно, можна і слідчим, і суддям”.

Він вважає, що у Ю.Тимошенко немає бажання йти в суд, де розглядається справа про вбивство Євгена Щербаня. “Очевидно, боїться Юлія Тимошенко суду, бо, як кажуть в народі, якщо часник їв, то якийсь запах залишається. І боїться не стільки суддів, а боїться, скоріш за все, оцінки суспільства, оскільки завжди в суспільстві найвищий осуд отримували люди, які через убивство пробували вирішувати будь-які питання”, - додав В.Олійник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні. 21 січня, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк направив голові Верховної Ради Володимиру Рибаку звернення вимогою опозиції про проведення 29 січня позачергової сесії Верховної Ради України для створення ТСК з розслідування порушень Конституції при ув’язненні Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, розгляду питань про політичну відповідальність голів СБУ та МВС за участь правоохоронних органів у політичних переслідуваннях та про відставку генерального прокурора.

У зв’язку з цим А.Яценюк звертається до голови парламенту із вимогою невідкладно надати Апарату Верховної Ради розпорядження на виготовлення підписних листів для збору підписів депутатів на підтримку проведення позачергової сесії та для висловлення недовіри генпрокурору.

Як відомо, генеральний прокурор України Віктор Пшонка 18 січня заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і Павло Лазаренко.