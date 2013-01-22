ПАРЄ назвала Україну серед країн, які не поспішають виконувати рішення Євросуду
20:29, 22 січня 2013Політика
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Парламентська Асамблея Ради Європи назвала Україну однією з держав, де існують структурні проблеми з виконанням рішень Європейського суду з прав людини.
ПАРЄ прийняла резолюцію / Фото: Аssembly.coe.int
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції “Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні проблеми в країнах-членах”, ухваленій сьогодні на сесії ПАРЄ.
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“Асамблея підтверджує..., що, серед інших, Болгарія, Греція, Італія, Молдова, Польща, Румунія, Російська Федерація, Туреччина та Україна зустрічаються із значними структурними проблемами, які ведуть до затримки з виконанням рішень суду”, - йдеться у пункті 4 резолюції.
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