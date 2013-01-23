Королевська збирається осучаснити споживчий кошик
Мінсоцполітики має намір переглянути споживчий кошик.
Міністерство соціальної політики готує пропозиції щодо перегляду споживчого кошику.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська.
«Ми готуємо і протягом трьох місяців дамо пропозиції, оскільки споживчий кошик — це фундамент соціальних питань в Україні і, на жаль, споживчий кошик протягом 12 років в Україні не змінювався. Це те, чим ми сьогодні займаємося», - сказала вона.
На тему: Королевська розповіла, коли можна чекати покращення
Н.Королевська також відзначила, що «споживчий кошик має відповідати сучасності».
Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року тодішній віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляв про намір прискорити розв’язання питання про перегляд споживчої корзини.
Споживчий кошик, що складається з 335 компонентів, не переглядався в Україні з 2000 року, тоді як законодавством передбачається його перегляд кожні 5 років.