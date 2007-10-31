Мінприроди перевірить законність виділення землі в заповідних зонах Києва

Міністерство навколишнього природного середовища має намір перевірити законність виділення Київською міською радою земельних ділянок під будівництво житла в заповідних зонах Києва, зокрема у Феофанії, на Дніпровських островах і території музею народної архітектури і побуту в селі Пирогово.

Про це УНІАН повідомив сьогодні міністр навколишнього середовища Василь ДЖАРТИ.

«На жаль, місто, маючи свою міськраду і свого мера, не погоджує з Міністерством навколишнього середовища питання виділення земельних ділянок. У нас є доручення управлінню в м. Києві з`ясувати, чи були ці рішення узгоджені з управлінням міста і державним управлінням м. Києва. Ця робота зараз ведеться», - сказав В.ДЖАРТИ.

Разом з тим, він уточнив, що в разі виділення земельних ділянок в заповідних зонах столиці Міністерство охорони навколишнього середовища мало б погоджувати проекти таких рішень.

За словами В.ДЖАРТИ, Міністерство охорони навколишнього середовища поки що не вживало ніяких заходів для відміни рішень, прийнятих Київською міською радою 1 жовтня. «Рішення може прийняти тільки суд з порушенням кримінальної справи. Ми можемо подати документи до суду, але ми ж не фіскальний орган. Якщо будуть порушення, то ми звернемося до Господарського суду м. Києва», - повідомив міністр.

Довідка УНІАН. Київська міська рада 1 жовтня 2007 року ухвалила рішення про виділення понад 1 тис. га в заповідних зонах столиці житловим кооперативам під будівництво приватного і соціального житла.

Голова комісії земельних відносин Київради Олексій ЄВЛАХ вніс з голосу в порядок денний 18 питань про виділення житловим кооперативам земельних ділянок. При цьому він заявив, що проекти рішень з даних питань підготовлені.

Проте депутати не одержали ці проекти для ознайомлення. Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ поставив на голосування всі 18 питань, а депутати проголосували за виділення земельних ділянок житловим кооперативам «Житлобуд», «Механізатор», «Соцбудівництво», «Медтехнік», «Житлодар», «Приладобудівник», «Технолог», «Текстильник», «Тарасовець», «Залізничник», «Транспортник», «Житлосервіс», «Освітянин», «Харчомашовець», а також ще чотирьом кооперативам, назви яких О.ДОВГИЙ вимовив невиразно.

У пленарному засіданні Київради 1 жовтня фракції БЮТ, блоку Віталія Кличка і Партії регіонів участі не брали.