Грищенко пропонує нарешті подумати, що робити далі з Ареною-Львів

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра, про це він сказав сьогодні під час робочої поїздки до Львова, де відвідав стадіон «Арена - Львів» та провів робочу нараду з питань його функціонування.

У нараді взяли участь голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк, Львівський міський голова Андрій Садовий, генеральний директор футбольного клубу «Карпати» Ігор Дедишин, в.о. керівника ДП «Арена Львів» Олексій Жуковін та генеральний директор компанії «Альтком» Сергій Павлічев.

«Сьогодні я вперше як віце-прем’єр відвідую Львівську область і почав свій візит саме з відвідання «Арени - Львів». Використання стадіону, побудованого за державний кошт для проведення фінальної частини Євро-2012, є дуже важливим питанням. Існує реальна проблема, яку ми сьогодні дуже грунтовно обговорювали – переведення ФК «Карпати» на «Арену - Львів», - підкреслив К.Грищенко.

Віце-прем’єр після проведення наради повідомив про досягнення рішення щодо необхідності вироблення «дорожньої карти» з подальшого функціонування стадіону.

«Під егідою голови Львівської обласної державної адміністрації та за участю представників ФК «Карпати», міської адміністрації створюється робоча група, яка має протягом тижня виробити «дорожню карту», - наголосив К.Грищенко.

Віце-прем’єр переконаний, що стадіон має розвиватися і використовуватися не лише для проведення спортивних змагань, а й для проведення мистецьких і культурних заходів.

«Це питання знаходиться у центрі уваги керівництва області. Я як віце-прем’єр буду особисто тримати на контролі питання досягнення компромісного рішення та розвитку стадіону «Арена - Львів», - запевнив К.Грищенко.