Заступник генпрокурора каже, що Шкіль сам вигадав «міф про переслідування»

Про це Р.Кузьмін сказав в інтерв'ю газеті «Сегодня».

«Строк давності у цій справі дійсно минув, але, щоб справу закрити, потрібно отримати згоду самого Шкіля. А отримавши, звернутися до суду – тільки він може справу закрити. Закриття справи за строком давності є нереабілітуючою обставиною», - зазначив Р.Кузьмін.

При цьому Р.Кузьмін припустив, що А.Шкіль на це не піде, і можливо, він хоче закриття справи, приміром, за відсутністю події або складу злочину.

«У будь-якому випадку, міфічний арешт Шкіля в Україні – це вигадки його самого й соратників... Отже справа дійсно є, але побоюватися Шкілю немає чого» - сказав Р.Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МВС України, заяви А.Шкіля про прохання надання політичного притулку в Чехії у зв'язку з його кримінальними переслідуваннями в Україні не мають ніяких підстав і спрямовані на дезинформацію громадськості та міжнародного співтовариства.

Як зазначили в МВС, А.Шкіль і справді притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 71 Кримінального кодексу (в редакції 1960 року) – «масові заворушення». У зв'язку з цим у березні 2001 року його було заарештовано. У квітні 2002 року А.Шкіля було звільнено з-під варти.

У МВС також підкреслили, що, згідно з чинним законодавством, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину становить 10 років. Відповідно, цей термін закінчився ще в березні 2011 року. У зв'язку з цим ніяких юридичних підстав для кримінального переслідування А.Шкіля не існує.