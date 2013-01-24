Януковича включили у список видатних поляків

Президент України Віктор Янукович увійшов до списку 170-ти найвідоміших поляків сучасності та осіб, які мають польське коріння, складеного польською організацією Polski Network (PN).

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, організація включила до цього списку осіб, "діяльність та активність яких виходить за межі Польщі та має європейський чи загальносвітовий рівень".

PN, подаючи біографію В.Януковича, зазначила, що він є професором, доктором економічних наук та магістром права, двічі очолював український уряд та з 2010 року є Президентом України.

"Його предки по лінії батька були полякам та католиками (бабуся тата народилася у Варшаві)", - написала організація.

PN також відзначила, що В.Янукович виступає проти визнання вояків УПА та ОУН.

До списку організації, серед інших, увійшли відомі актори, політики, громадські діячі, науковці, журналісти, економісти та бізнесмени. У підготовленому списку, зокрема, виявились французька акторка Жюльєт Бінош, один із засновників Apple Стів Возняк, найбагатший поляк Ян Кульчик, японський винахідник Акира Фухимото, російський політик Сергій Ястржембський та білоруський політик та економіст Ярослав Романчук.