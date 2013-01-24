Чоловік Тимошенко вважає, що дочці варто було йти в політику
14:18, 24 січня 2013Політика
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Чоловік Тимошенко вважає, що його дочка мала стати народним депутатом.
Олександр Тимошенко хотів би бачити дочку в політиці
Чоловік екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр вважає, що їхня дочка Євгенія мала б йти в політику.
Про це він повідомив в інтерв'ю журналу «Фокус».
«Я вважаю, що дочка Євгенія мала б йти в політику – бути депутатом Верховної Ради. У неї характер і дух борця, як у матері. Вона боєць твердий», - сказав О.Тимошенко.
Він висловив упевненість у тому, що Євгенія була б хорошим політиком і не ховалася б від труднощів за чужими спинами.
О.Тимошенко також розповів, що перебуваючи в Чехії, дуже часто спілкується з усією сім'єю. «Неймовірно нудьгуємо одне за одним. Режим спілкування з партнерами і друзями залишився тим самим», - сказав він.
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