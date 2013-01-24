Чоловік Тимошенко вважає, що дочці варто було йти в політику

Чоловік екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр вважає, що їхня дочка Євгенія мала б йти в політику.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу «Фокус».

«Я вважаю, що дочка Євгенія мала б йти в політику – бути депутатом Верховної Ради. У неї характер і дух борця, як у матері. Вона боєць твердий», - сказав О.Тимошенко.

Він висловив упевненість у тому, що Євгенія була б хорошим політиком і не ховалася б від труднощів за чужими спинами.

О.Тимошенко також розповів, що перебуваючи в Чехії, дуже часто спілкується з усією сім'єю. «Неймовірно нудьгуємо одне за одним. Режим спілкування з партнерами і друзями залишився тим самим», - сказав він.