Чоловік Тимошенко просить церковників молитися за звільнення «раби Божої Юлії»

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, у зверненні до глави Української православної церкви (Московський патріархат) Володимира, глави Української православної церкви (Київський патріархат) Філарета, глави Української греко-католицької церкви Святослава, глави Української автокефальної православної церкви Мефодія йдеться: "У цей нелегкий для нашої держави і моєї родини час звертаюся до вас з проханням про допомогу і Боже заступництво в справі захисту життя моєї дружини, доброї християнки Юлії Тимошенко... Я прошу вас звернутися в молитві до Бога про визволення Юлії Тимошенко з місця ув’язнення, куди її - безневинно засуджену - заперла теперішня влада. Господь Бог милостивий і людинолюбний, і він не дозволить темним силам скалічити життя безневинним людям".

О.Тимошенко запевняє, що "служіння Господу і вірність заповідям Божим завжди були, є і будуть головними чеснотами нашої родини".

«Як чоловік Юлії і глава родини, - зазначає О.Тимошенко, - присягаюсь перед Господом і завіряю вас, що Юлія Тимошенко не причетна до тих провин, які їй висуває теперішня влада, тим більше до можливої участі у нібито фінансуванні вбивства Щербаня. Це великий смертельний гріх, оскільки тільки Господь Бог дає і забирає життя».

"Я прошу про милість Божу, прошу вашого заступництва. Можливо, Божа благодать та ваше мудре слово зламають черстві душі представників теперішнього режиму, для якого ув’язнення Юлії Тимошенко – це продовження їхнього терміну перебування при владі. Критичний стан здоров’я Юлії свідчить про негайну необхідність організації її лікування за кордоном. Адже сьогодні йде мова про життя або смерть дружини, матері і вірної раби Божої Юлії. Не дайте антихристу занести свого меча над головою безневинної людини", - закликає О.Тимошенко.