Янукович розповів, про що говорив із Шульцем у Давосі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у Давосі.

За словами глави держави, сьогодні у ході зустрічі було обговорено питання підготовки саміту Україна - ЄС, запланованого на 25 лютого у Брюсселі, а також перспективи підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, що може відбутися на Вільнюському саміті у листопаді.