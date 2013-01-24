Янукович розповів, про що говорив із Шульцем у Давосі
19:30, 24 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович обговорив з президентом Європарламенту Мартіном Шульцем питання підписання у листопаді Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Янукович зустрічався із Шульцем у Давосі / Фото: сайт Президента України
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні у Давосі.
За словами глави держави, сьогодні у ході зустрічі було обговорено питання підготовки саміту Україна - ЄС, запланованого на 25 лютого у Брюсселі, а також перспективи підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, що може відбутися на Вільнюському саміті у листопаді.
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