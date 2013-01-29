Кримські татари йдуть в «регіони»: створено київське представництво

Постанову "Про створення київського регіонального меджлісу" затвердили на засіданні меджлісу кримсько-татарського народу.

"Це рішення прийняте з урахуванням значного збільшення чисельності кримських татар, що проживають в Києві та населених пунктах Київської області у зв'язку з навчанням та працевлаштуванням", - йдеться в документі, пише Коммерсант-Україна.

Цим же рішенням доручено організувати вибори членів меджлісу в київському регіоні, які повинні пройти протягом півтора місяців після прийняття постанови. Передбачається, що у київському регіональному меджлісі буде від 7 до 10 членів (меджліс кримсько-татарського народу складається з 33 чоловік, включаючи голову).

За даними меджлісу зараз у Києві проживає близько 1,5 тис. кримських татар, які хочуть зберегти свою культурну та етнічну ідентичність.

Ідею створення київського меджлісу вже підтримали українські націоналісти, наприклад представники громадської організації "Тризуб" імені Степана Бандери. Разом з тим представники проросійських організацій називають те, що відбувається "експансією в столицю" і не вірять у заяви лідерів меджлісу про те, що нова структура буде займатися виключно збереженням культурних традицій татар.