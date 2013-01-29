У ПР тішаться, що опозиція з «феєричним тріском» провалила організацію сесії

Провал кампанії опозиційних партій парламенту з організації позачергової сесії Верховної Ради України є красномовною ознакою роз'єднаності та взаємонерозуміння у лавах опозиції. Таку думку висловив народний депутат, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олег Зарубінський.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

За його словами, опозиційна кампанія з організації позачергової сесії очікувано провалилася з феєричним тріском. «У мене склалося враження, що для них головним було не зібрати сесію, а вкотре пропіаритись. До речі, про це відкрито говорили самі представники опозиції», - відзначив парламентарій.

На його думку, коли народні депутати дійсно жадають зібратися на сесію, вони не фальсифікують підписи. «Зараз достатньо популярною є тема персонального голосування. Але чому в такому разі не ставиться питання про фальсифікацію підписів? Адже підроблювати підпис, який ідентифікує особу, - не лише волаючий факт, а, перш за все, кримінальний злочин», - сказав О.Зарубінський.

Він вважає, що навіть в тому разі, якби сесія відбулася, опозиція не зуміла б забезпечити необхідну для себе явку. «Я на 99 відсотків упевнений, що при проведенні позачергового засідання в залі було б менше опозиціонерів, ніж підписів за скликання сесії», - сказав депутат.

На його переконання, провал опозиції в питанні організації позачергової сесії – свідоцтво її тотальної роз'єднаності та наявності системних проблем. «В опозиційному таборі спостерігаються дуже серйозні труднощі. Стратегічні цілі там абсолютно різні, часто - взаємосуперечливі, а окремі тактичні спільні ходи не можуть змінити загальної картини негараздів і неузгодженості в опозиційних редутах», - вважає О.Зарубінський.

Інший член фракції ПР – Володимир Олійник – вважає, що фракція «Батьківщина» не змогла мобілізувати власних депутатів і зібрати їх на позачергову сесію, і це свідчить про наявність глибоких проблем в її лавах.

«Чергова заява опозиції про необхідність скликати позачергову сесію виявилася мильною бульбашкою. Опозиційні депутати на всіх прямих ефірах кричали, що потрібно негайно зібратися в сесійному залі, але навіть не змогли поставити 150 підписів народних обранців під вимогою призначити позачергове засідання», - заявив політик.

«Очевидно, що відпочинок опозиціонерів на Мальдивах для них важливіший, ніж захист Тимошенко. Ну, відпочивають хлопці, що поробиш. Не до Юлі їм зараз», - сказав він.

«В опозиції, як у приказці, на двох українців - троє гетьманів. Кожен бореться за право називатися головним опозиціонером і формувати політику опозиції. Поки вони не визначать свої стратегічні цілі та не розберуться, хто у них формує ідеологію, ця опозиція не стане грунтовною і конструктивною», - вважає депутат-регіонал.

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич вважає, що представники опозиції не в змозі координувати свої дії через абсолютні різні політичні мотивації та інтереси.

«Я як дисциплінований народний депутат вчора повернувся до Києва для того, щоб сьогодні бути присутнім на позачерговій сесії, яку так яскраво анонсувала опозиція. Але вже пізно ввечері стало зрозуміло, що сесія не відбудеться», - сказав політик.

За його словами, неузгодженість в діях представників опозиції викликає подив. «Мені здається, що вони не в змозі координувати свої дії через абсолютні різні політичні мотивації та інтереси», - сказав Н.Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція чекає, що сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак оголосить про скликання позачергової сесії парламенту.

За його словами, сьогодні у голови ВР останній день для підписання відповідного розпорядження. «Він вже сьогодні порушив закон і Конституцію, і йому доведеться за це відповідати», - наголосив А.Яценюк.

А.Яценюк сказав, що на сьогоднішній день зібрано 158 підписів народних депутатів за проведення позачергової сесії. “Наші політичні опоненти почали розповідати про те, що там кілька — 2 чи 3 підписи нібито не відповідають тим, які є в матеріалах справи, що було, м'яко кажучи, дивно. Тому що ті підписи, про які вони сказали, ставилися безпосередньо біля пам'ятника Шевченку. Вони все ж таки офіційно підтвердили, тому що не могли сфальсифікувати наявність підтверджених більш як 150 підписів”, - сказав А.Яценюк.

Він також відзначив, що керівництво ВР не має підстав відмовляти опозиції в проведенні позачергової сесії. За словами А.Яценюка, ті підписи, які називали нібито підробленими, “виявилось, що вони безперечні”.

Як повідомлялося, три опозиційні фракції зібрали і 24 січня офіційно передали голові парламенту більш як 150 підписів за проведення позачергової сесії для створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо порушень Конституції при ув’язненні екс-прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка, розгляду питання політичної відповідальності керівників МВС і СБУ і висловлення недовір'я генеральному прокурору.

Згідно з Регламентом парламенту, голова Верховної Ради в семиденний термін після одержання такої вимоги має оголосити про скликання позачергової сесії.