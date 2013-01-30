Адвокат знайшов протиріччя у вироку Пукача

У вироку колишньому генералу МВС Олексію Пукачу є протиріччя, адже вбивство журналіста Георгія Гонгадзе за наказом колишнього міністра внутрішніх справ мало б інкримінуватися за статтею 115 Кримінального кодексу - вбивство на замовлення. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив адвокат Олексій Баганець.

«Якщо йти за логікою, якою керувалися працівники Генеральної прокуратури, які розслідували справу і підтримували державне обвинувачення, то начебто Пукач скоїв умисне вбивство Георгія Гонгадзе на підставі наказу міністра внутрішніх справ. На скільки я знаю Кримінальний кодекс України, то вбивство за наказом, за проханням, шляхом підкупу, за винагороду – це все охоплюється єдиною кваліфікуючою ознакою, яка передбачена статтею 115: вбивство на замовлення", - сказав адвокат.

"Чому цей пункт Кримінального кодексу не був інкримінований Пукачу мені не відомо, тобто чим вони керувалися. Звідси напрошується питання: якщо є інкримінування злочину вбивство на замовлення, відповідно повинен бути виконавець і повинен бути замовник. У цій ситуації з цією справою я такого замовника не побачив», – заявив Баганець.