У Табачника запевняють, що студенти на позбавлення стипендій не скаржаться

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України стверджують, що в них на сьогодні не має жодного звернення чи скарги (ні письмово, ні усно, ні анонімно) від студентів на те, що вищі навчальні заклади приймають самостійно рішення стосовно завищення середнього балу успішності семестрового контролю, наслідком чого є зменшення кількості стипендіатів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міністерства у зв’язку з поширенням у ЗМІ відповідних заяв народним депутатом Миколою Томенком.

«У випадку, якщо хтось має інші відомості, просимо надати конкретні факти для термінового реагування та вжиття відповідних заходів» - наголосили у міністерстві.

У Міносвіти зауважили, що, згідно із Законом України «Про освіту», стипендія студентам вишів призначається у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Порядок призначення і виплати стипендії, затверджений постановою Кабміну від 12 липня 2004 року № 882, передбачає, що мінімальний розмір середнього балу семестрового контролю для отримання студентом академічної стипендії складає 4,00 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

Таким чином, йдеться у повідомленні, Міносвіти не має повноважень змінювати норму, визначену рішенням уряду, і ніколи не надавало жодних розпоряджень щодо цього.

Не має таких повноважень і керівництво вищих навчальних закладів, наголошують у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, М.Томенко звернувся до віце-прем'єр-міністра Костянтина Грищенка з проханням втрутитись у ситуацію щодо зменшення виплати стипендій студентам і самовільного підвищення керівництвом вищих навчальних закладів середнього балу успішності для отримання стипендій.

Зокрема, до нього як до народного депутата звертаються студенти з різних вишів, які нарікають на раптове збільшення середнього балу успішності, через що велика кількість студентів виявилася позбавленою стипендій.

М.Томенко припустив, що, «очевидно, у даному випадку йдеться про неофіційне розпорядження Міносвіти щодо економії коштів при виплаті стипендій, яке і почали реалізовувати керівники вишів».

«Це прямо суперечить положенням постанови Кабінету міністрів України «Про питання стипендіального забезпечення», згідно з якими мінімальна стипендія повинна нараховуватися студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною, або не нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання», - заявив М.Томенко.