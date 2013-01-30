Політологи: Вирок Пукачу не ставить крапки у справі Гонгадзе

Як зазначає у коментарі газеті Сегодня (№20 від 30 січня) директор Інституту політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський, крапка у такого роду справах може бути поставлена лише у тому разі, коли з'являться і будуть покарані замовники злочину.

«А справа, наскільки я розумію, у цей бік не просунулася. Я взагалі не розраховую, що вона колись буде доведена до кінця, це майже напевно безнадійно, як вбивство Кеннеді, в якому досі багато «непоняток». Але хоч прямі винуватці покарані, і те добре», - сказав він.

Щодо того, що закінчити із справою Г.Гонгадзе намагається саме ця влада, М.Погребинський підкреслює, що розслідування проводила і попередня влада, і тоді співучасники злочину були покарані. «Ця продовжила і, думаю, хоче зупинитися на вироку Пукачу. А кінці знайти не вдасться. Справа ж спливатиме кожного разу, коли у влади з'явиться політичний інтерес її витягнути», - сказав експерт.

Голова правління Інституту української політики Кость Бондаренко вважає, що такою «умовною крапкою», як вирок О.Пукачу, влада хоче показати, що справа розкрита і виконавці сидять за гратами.

«Але, як і всі резонансні справи, вона залишиться не до кінця розкритою в моральному плані. Будуть ті, хто сумнівається у вироку, хто продовжить говорити, що Пукач - стрілочник і сидить за інших як виконавець, з'являться нові конспірологічні теорії, нові версії», - сказав К.Бондаренко.

Крім того, він вважає, що це справа з юридичної площини перейде у політичну.

Водночас, заяву О.Пукача про причетність екс-президента України Леоніда Кучми і колишнього голови Адміністрації Президента Володимира Литвина до вбивства Г.Гонгадзе експерти не сприймають серйозно.

«Як правило, коли засуджений наперед знає вирок і хоче полегшити свою долю, він називає прізвища дуже відомих у країні людей і говорить, що вони причетні до справи», - зазначив правозахисник Едуард Багіров.

«Суспільству обіцяли знайти вбивців Гонгадзе? Їх знайшли. Нам продемонстрували, що влада, хай через багато років, але знаходить винних і карає їх. Ніхто не хоче появи нових фігурантів справи, ніхто не хоче дорозслідування. Спроба когось підтягти до справи - природна поведінка будь-якого ув'язненого. Пукач хіба хоче справедливості? Чому він мовчав до цього часу? Він просто хоче пом'якшити покарання. Він мовчав, сподіваючись, що за мовчання одержить 15 років. А зараз все, що він заявляє, - дитячий лепет», - сказав Е. Багіров.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, що подаватиме апеляційну скаргу на вирок О.Пукачу, оскільки вважає, що суд не повною мірою встановив мотиви вбивства Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було здійснене восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукач був затриманий.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядав справу про звинувачення О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи посадовцем, на виконання наказів і вказівок тодішнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої посадові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, у липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, внаслідок чого створив перешкоди органам досудового слідства у розкритті цього вбивства.