Кожара у Брюсселі вислухав про Луценка і Тимошенко

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле висловив міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі стурбованість стосовно ситуації з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком та екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як повідомили власного кореспондента УНІАН у Брюсселі в прес-офісі комісара, зустріч Ш.Фюле та Л.Кожари відбулась пізно ввечері 30 січня.

“Комісар Фюле висловив стурбованість несподіваним перевезенням колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка з клініки до в’язниці”, - сказано в повідомленні.

Комісар зазначив, що стан здоров’я Ю.Луценка залишається об’єктом його стурбованості і закликав українську владу взяти відповідальність за стан здоров’я колишнього міністра.

С.Фюле також запитав Л.Кожару про ситуацію з Ю.Тимошенко і висловив стурбованість політичним контекстом судових процесів проти неї.

Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили розвиток відносин Україна-ЄС у світлі висновків, схвалених Радою закордонних справ ЄС 10 грудня.

“Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір”, - сказав комісар.

Разом з тим він зазначив, що ЄС очікує від Києва рішучих дій та суттєвого прогресу, які дадуть можливість підписати Угоду про асоціацію на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді цього року.

В ході зустрічі комісар та міністр також обговорили наступний візит С.Фюле в Україну, запланований на 7-8 лютого.