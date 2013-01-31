Головне за день: огляд топ-новин

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ЗМІ дізналися, де може зберігатися хімічна зброя в Сирії

Сирійська хімічна зброя може зберігатися у військовому дослідницькому центрі біля Дамаску, удар по якому, із заяв сирійських військових, завдали ВПС Ізраїлю.

Кожара у Брюсселі відчув, що ЄС хоче угоди з Україною

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара в Брюсселі відчув зацікавленість у підписанні угоди про асоціацію з Україною. Також очільник українського МЗС заявив, що Україна не оплачуватиме рахунок в 7 млрд доларів, який "Газпром" пред'явив НАК «Нафтогаз України».

Опозиція каже, що телефонні хакери намагалися зірвати сьогоднішні збори (фото)

У «Батьківщині» заявляють, що телефонні хакери намагалися зірвати сьогоднішні збори опозиційних депутатів. Лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок закликав опозицію звернутися до СБУ з вимогою розслідувати факти надсилання неправдивих СМС-повідомлень. Опоненти ж по парламенту із ПР заявили, що хакерські смс на зрив зборів відправляла сама опозиція.

У Раді вишикувалася черга охочих поставити підпис за відставку Рибака

Народні депутати з фракцій опозиції провели збір підписів за відкликання Володимира Рибака з посади голови Верховної Ради України. Арсенія Яценюк заявив, що з Партією регіонів гратися в інтелігентну опозицію не вдасться. Потім опозиція висловила недовіру Рибаку і закрила збори.

Нафтогаз надіслав Газпрому відповідь на 7-мільярдну претензію

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надіслала російському газовому монополістові «Газпром» відповідь на пред'явлений рахунок у розмірі 7 млрд дол.

Апеляційний суд знову допитує Павличенків

Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок Голосіївського районного суду Києва Дмитру та Сергію Павличенкам, яких було засуджено за вбивство судді Сергія Зубкова. Павличенко-молодший розповів, що у день вбивства Зубкова сім’я Павличенків відзначала річницю весілля батьків та про те, як УБОЗ з електричним кабелем вибивав із нього зізнання у вбивстві.

Кожара у Брюсселі вислухав про Луценка і Тимошенко

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле висловив міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі стурбованість стосовно ситуації з Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко.

МВФ: В України різко зросла потреба у зовнішньому кредитуванні

Представник МВФ наполягає на виконанні Україною вимог у сфері економіки.

«Батьківщина»: Справи Щербаня просто фізично не існує

Зволікання Генеральної прокуратури із видачею матеріалів «справи Щербаня» захисникам та Юлії Тимошенко наштовхує на думку, що цієї справи фізично не існує. Натомість у Генпрокуратурі запевняють, що готові надати захисту Тимошенко матеріали справи про вбивство Щербаня.

Україну тицьнули носом у численні порушення прав людини

Human Rights Watch вказує на численні порушення прав людини в Україні у 2012 році.

За атаку на Громадську раду Попова міліція завела 20 справ

Столична міліція відкрила за заявами громадян двадцять кримінальних проваджень щодо подій 29 січня 2013 року у Головпоштамті.

Глава МЗС Литви каже, що асоціація з ЄС сама собою не підпишеться

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс наголошує, що не може бути автоматизму у підписанні Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною.

Захист Тимошенко наполягатиме на її лікуванні за кордоном

Українським законодавством не заборонено направляти ув’язнених на лікування за кордон, стверджує Власенко. На це “регіонал” Олійник заявив, що виключає можливість лікування Тимошенко за кордоном.

ЗМІ: У Казахстані на хабарі «спеклися» двоє посадовців Укрспецекспорту

У Казахстані за підозрою у дачі великого хабара затримали двох високопоставлених співробітників "Укрспецекспорту".